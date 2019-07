Augsburg (ots) -



Das Internet- und Festnetz-Angebot von eazy steht seit dem Start am 17.07.2017 für einfache und dauerhaft günstige Tarife ohne Haken. Dieses ehrliche Angebot kommt bei den Kunden gut an, wie die sehr geringe Kündigungsquote von unter 1% ebenfalls belegt. Im Branchenvergleich ist diese bei eazy damit um ein Vielfaches niedriger und zeigt, dass die übliche Kündigungswelle bei Internet- und Festnetzanbietern zum Ende der Mindestlaufzeit ausbleiben kann.



"Oft steigt der Preis nach 12 oder spätestens 24 Monaten deutlich an und die aufwendige Suche beginnt von Neuem", kommentiert Johannes Schubert, Geschäftsführer bei eazy. "Nicht bei eazy! eazy-Kunden müssen nie wieder wechseln und schätzen es, dass wir es ihnen mit ehrlichen Preisen von Anfang an einfach machen."



"Für diese herausragende Treue wollen wir uns bei allen eazy-Kunden bedanken. Es freut uns, dass sich das bisherige, sehr positive Kundenfeedback nun auch in den Loyalitätswerten widerspiegelt." fügt Holger Schmieding, Vice President Consumer Sales bei Unitymedia, hinzu.



Anlässlich des zweijährigen Jubiläums macht eazy Neukunden ein besonderes Angebot: Die ersten 500 Bestellungen mit Sofortaktivierung erhalten die Aktivierungsgebühr erlassen (0 EUR statt 39,99 EUR). Das Angebot gilt ab sofort bis zum 31.07. und ist nur auf www.eazy.de erhältlich.



eazy ist das Angebot für zuverlässiges Internet und Festnetz ohne Schnickschnack und das zu unfassbar günstigen Preisen. Bei eazy surfen Kunden nicht nur mit dem Premium-Router Connect Box, sondern auch im Premium-Kabel-Netz von Unitymedia. Neben der Internet- Flatrate mit bis zu 20 Mbit/s für 11,99 EUR/Monat gibt es aktuell bis zum 31.07.2019 für nur 5 Euro mehr das Upgrade auf bis zu 50 Mbit/s. Wer flexibel sein möchte, kann für je 3 EUR/Monat zusätzlich mit eazy20 flex sowie eazy50 flex die Mindestvertragslaufzeit von 24 auf 3 Monate bei anschließender monatlicher Kündbarkeit reduzieren. Immer mit dabei: Der Festnetzanschluss, auf Wunsch auch mit Übernahme der bestehenden Rufnummer. Entweder werden Telefonate minutengenau abgerechnet (Festnetz 2,5 Cent/Min., Mobilfunk 19,9 Cent/Min.) oder der Kunde bucht die optionale Festnetz-Flatrate für 4,99 EUR/Monat hinzu. Wenn nötig kommt der Techniker sogar kostenlos nach Hause und installiert den Anschluss. Die einmalige Bereitstellungs- und Versandgebühr beträgt faire 39,99 EUR.



Das eazy-Angebot ist ausschließlich auf www.eazy.de erhältlich und steht Kunden im Unitymedia-Netz in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg zur Verfügung. Die Vermarktung des Angebots findet ausschließlich über eazy.de statt. Prozesse wie Installation und Service laufen aus logistisch-organisatorischen Gründen über Unitymedia.



eazy ist eine Marke der Vertriebswerk GmbH, einem Spezialisten für Multichannel-Vertrieb. Das Unternehmen bietet unterschiedlichsten Partnern, wie zum Beispiel Telekommunikationsanbietern, innovative, technologiebasierte Komplettlösungen an.



