Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben am Mittwoch überraschend stark nach und fallen um bis zu einem Cent bzw. Rappen je Liter. Ursächlich ist ein Kursrutsch im amerikanischen Handel. Die Juni-Tiefs befinden sich nun in unmittelbarer Nähe und könnten bei günstigem Verlauf kurzfristig unterschritten werden. Günstiger war Heizöl in diesem Jahr nur in der ersten Januar-Woche. ...

