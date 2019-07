BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die hohe Verantwortung betont, die mit ihrem Amt als neue Bundesverteidigungsministerin verbunden ist. "Dieser Verantwortung will ich mich stellen, und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, die jetzt auf mich zukommt", sagte sie in einem Statement im Verteidigungsministerium in Berlin. "Ich gehe an diese Aufgabe heran mit einem hohen Respekt", erklärte Kramp-Karrenbauer. "Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an."

Die Männer und Frauen, die in der Bundeswehr ihren Dienst verrichteten, zeigten "in ganz besonderer Art und Weise" ihren Einsatz für das Land. "Deswegen haben sie auch die höchste politische Priorität verdient, haben den vollen Einsatz verdient", hob die CDU-Vorsitzende hervor. Es werde ihre Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass die Männer und Frauen "behütet" seien.

Ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen wünschte die neue Verteidigungsministerin "eine glückliche Hand" in ihrem neuen Amt als EU-Kommissionspräsidentin. Was in Europa geschehe, sei auch von enormer Bedeutung für die Fragen der Sicherheitspolitik in Deutschland.

Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer ihre Ernennungsurkunde im Schloss Bellevue erhalten und war mit militärischen Ehren im Bendlerblock, dem Berliner Sitz des Ministeriums, empfangen worden. Am nächsten Mittwoch soll sie dann im Bundestag bei einer Sondersitzung um 11 Uhr vereidigt werden. Diese soll aber aufgrund von Bauarbeiten nicht im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes, sondern in der Halle des benachbarten Paul-Löbe-Hauses stattfinden.

July 17, 2019 06:18 ET (10:18 GMT)

