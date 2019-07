Als China im Januar 2018 die Einfuhr von Müll verbot, setzte ein Dominoeffekt ein. Indonesien, Malaysia, Thailand - Südostasien will den Müll, vor allem aus Europa, auch nicht mehr. Das Problem löst sich so aber nicht.

Der Gestank von geronnener Milch wehte von einem Schiffscontainer in Malaysias Port Klang herüber, als Umweltministerin Yeo Bee Yin im Mai einer Gruppe von Journalisten sagte, sie würde den mit Maden befallenen Müll dorthin zurückschicken, wo er hergekommen ist.

Yeo äußerte eine Besorgnis, die ganz Südostasien teilt, und löste damit einen Mediensturm aus, dass die reichen Länder ihre unerwünschten Abfälle bei ihnen abladen. Laut Greenpeace wurden zwischen Januar und November letzten Jahres rund 5,8 Millionen Tonnen Müll exportiert, angeführt von Ausfuhren aus den USA, Japan und Deutschland.

Nun sagen die Regierungen in ganz Asien Nein zu den Importen, die jahrzehntelang Anlagen für das Recycling von Plastikabfällen belieferten. Mit dem zunehmenden Müllaufkommen standen die Importländer vor einem wachsenden Problem, wie sie mit kontaminiertem Müll umgehen sollten, der nicht einfach recycelt werden konnte.

"In der Regel können 70 Prozent einer Lieferung verarbeitet werden, und die anderen 30 Prozent sind mit Lebensmitteln kontaminiert", sagte Thomas Wong, Manager von Impetus Conceptus Pte. Das Unternehmen aus Singapur zerkleinert lokal produzierten Kunststoffabfall, bevor er zu Recyclinganlagen in Malaysia und Vietnam geschickt wird. Kontaminierter Müll werde gegen eine Gebühr an Müllverbrennungsanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...