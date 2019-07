Ja, am Ende hat es doch gereicht, Ursula von der Leyen wurde mit 327 Gegenstimmen zur neuen Kommissionspräsidentin der EU in Straßburg gewählt. Immerhin 383 von 747 Parlamentariern stimmten für die einst in einem Bezirk von Brüssel Geborene.

Der Beitrag Von der Leyen: Lachen schockgefroren erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...