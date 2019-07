Öfter mal was Neues? Bei den Meldungen von Wirecard können Aktionäre manchmal stutzig werden - was ist denn damit gemeint? Beispiel Dienstag, als Wirecard in deutsch-englischem Sprachmix mitteilte: "Wirecard launcht ersten Spiegel, über den Konsumenten bestellen und bezahlen können". Wie bitte, was? Laut Wirecard geht es um einen "einzigartigem Prototyp" mit dem nahe liegenden englischen Namen "Smart Mirror". Und genau: Es geht um einen Spiegel, zum Beispiel in einem Bekleidungsgeschäft. Laut Wirecard ... (Peter Niedermeyer)

