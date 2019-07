Liebe Leser, der Bitcoin raste am Dienstag wieder nach unten und zeigte einmal mehr, dass Kryptowährungen ein heißes Pflaster sind. Der Notenbankchef der Fed deutete erneut Zinssenkungen an und wird damit den US-Dollar schwächen. Und in der Euro-Zone werden die Zinsen bis Ende März 2020 mit höchster Sicherheit zumindest nicht steigen, eher sogar fallen. Dies sollte wiederum den Euro schwächen. Gold scheint die erste Alternative in dieser Abwertungsspirale zu sein. Allerdings gibt es für Sie eine ... (Christian Waffenschmidt)

