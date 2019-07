Mainz (ots) - Woche 30/19



Sa., 20.7.



Bitte Programmänderung ab 13.00 Uhr beachten:



13.00 Gedenken an Ermordete des 20. Juli 1944 (VPS 12.59/HD/UT) Feierstunde zum 75. Jahrestag des Hitler-Attentats Übertragung aus dem Bendlerblock in Berlin Kommentator: Micha Wagenbach



14.00 Kreuzfahrt ins Glück (VPS 13.45)



15.30 heute Xpress (VPS 15.13)



15.35 Mit 80 Jahren um die Welt (VPS 15.15)



16.20 Bares für Rares (VPS 16.00/HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 29.12.2016) Deutschland 2016



(Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Bares für Rares" vom 20.2.2017 entfällt.)



Die Serie "Bettys Diagnose" verschiebt sich wie folgt:



Sa., 27.07.2019, 12.15 Uhr Turteln und Zwitschern Sa., 27.07.2019, 13.00 Uhr Glückslos Sa., 03.08.2019, 12.15 Uhr Herzensangelegenheiten Sa., 03.08.2019, 13.00 Uhr Annäherungen Sa., 10.08.2019, 12.15 Uhr Quarantäne Sa., 10.08.2019, 13.00 Uhr Wunschkind Sa., 17.08.2019, 12.15 Uhr Traum und Wirklichkeit Sa., 17.08.2019, 13.00 Uhr Adrenalin Sa., 24.08.2019, 12.15 Uhr Undercover Boss Sa., 24.08.2019, 13.00 Uhr Neuanfang Sa., 31.08.2019, 12.15 Uhr Unter Druck



----------------------------------------------



Bitte Folgenänderung beachten:



4.10 Bettys Diagnose Herzrasen (von 12.15 Uhr)



Mi., 24.7.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Schwimmbäder in Not Von Badespaß und leeren Kassen Film von Norman Laryea und Verena Rendel Kamera: Nikolai Trawinski, Nils Koering-Kron Deutschland 2019



---------------------------------------



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.45 ZDFzoom (HD/UT) Schwimmbäder in Not Von Badespaß und leeren Kassen Film von Norman Laryea und Verena Rendel (von 22.45 Uhr) Kamera: Nikolai Trawinski, Nils Koering-Kron Deutschland 2019



Woche 32/19



So., 4.8.



10.15 heute Xpress Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



-----------------------------------------



12.15 heute Xpress Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



Woche 35/19



Mi., 28.8.



Bitte Korrektur im Sendetitel und Ergänzung beachten:



0.45 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Film von Ralph Gladitz und Anna Klühspies



Bitte streichen: Innere Unsicherheit - Bürgerwehr auf Streife



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246