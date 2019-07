Nach einem Vierwochenhoch der Aktien von FMC am Vortag sind diese am Mittwoch wieder unter Druck geraten. Am Ende des Dax verloren die Papiere des Dialysespezialisten 3,4 Prozent auf 68,22 Euro. Zweitgrößter Kursverlierer im Dax waren die Anteilsscheine des Mutterkonzerns Fresenius mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 45,93 Euro.

"In jüngster Zeit wurde spekuliert, dass US-Präsident Trump heute eine Rede halten wird und drastische Schritte in der Dialysevergütung plant", schrieb Analyst Sven Kürten von der DZ Bank am Mittwoch in einem Kommentar zur Branche. Eine solche Rede könne FMC und auch Fresenius kurzfristig belasten, auch wenn bislang völlig unklar sei, wie die Gesetzgebung für die Dialyse ausfallen könnte. Er strich daher die Fresenius-Aktie von einer Empfehlungsliste, zumal diese sich seit der Aufnahme unterdurchschnittlich entwickelt habe./bek/mis

