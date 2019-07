NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem kleinen Durchhänger vom Dienstag dürfte es zur Wochenmitte an den US-Börsen wieder aufwärts gehen. Die Futures auf die großen US-Indizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an.

Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index zwar im frühen Handel ein neues Rekordhoch markiert, das aber nur wenige Punkte über dem vorigen lag. Das Plus bröckelte bald, und der Index schloss mit einem kleinen Minus. Auch S&P-500 und Nasdaq verbuchten kleine Abgaben.

An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke am Mittwoch die Baugenehmigungen und -beginne aus dem Monat Juni veröffentlicht. Diese gingen etwas stärker zurück als erwartet. Die Mai-Daten wurden allerdings leicht nach oben revidiert. Gegen 20.00 Uhr MESZ folgt der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank.

Ansonsten richtet sich das Augenmerk der Anleger auf die Bilanzsaison, die allmählich in Schwung kommt. Noch vor der Startglocke haben die Bank of America und der Pharmakonzern Abbott Laboratories Geschäftszahlen vorgelegt. Die Bank of America hat im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen; die Aktie gibt im vorbörslichen Handel jedoch 0,5 Prozent nach. Hier scheint sich das Muster zu wiederholen, das an den beiden vorigen Tagen bei den anderen Großbanken Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo zu beobachten war. Auch sie hatten durchweg besser verdient als erwartet, doch fielen die Kursreaktionen gemischt und volatil aus. Überschattet werden die guten Zahlen der Branche von der Erwartung weiter sinkender Zinsen, die den Banken das traditionelle Geschäft erschweren.

Die Daten von Abbott kommen recht gut an, zumal das Unternehmen die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht hat. Die Aktie legt um 1,2 Prozent zu.

Nach Handelsschluss in den USA werden Netflix, Alcoa, Ebay und IBM ihre Quartalsausweise veröffentlichen.

Schon am Vorabend haben unter anderem die Fluggesellschaft United Airlines und der Eisenbahnkonzern CSX über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichtet. Während die Zahlen von United Airlines positiv überraschten, verfehlte CSX die Markterwartungen. United legen im vorbörslichen Handel um 0,6 Prozent zu, CSX fallen um 7,3 Prozent.

Am Devisenmarkt bleibt das Pfund unter Druck und fällt zeitweise knapp unter die Marke von 1,24 Dollar. Denn beide Kandidaten für den Posten des Premierministers, Boris Johnson und Jeremy Hunt, haben einer irischen Backstop-Lösung eine klare Absage erteilt. Die EU hat Nachverhandlungen in dieser Frage immer wieder ausgeschlossen. "Der bisherige Brexit-Deal wäre damit ein für alle Mal tot und ein No-Deal in greifbarer Nähe", so die Commerzbank. Ohne Deal scheidet Großbritannien Ende Oktober aus der EU aus. Der Euro tendiert derweil zum Dollar wenig verändert bei etwa 1,1220.

Am Anleihemarkt legen die Notierungen leicht zu, abermals gestützt von neuen Zweifeln an einer Beilegung des Handelsstreits USA-China. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag neue Strafzölle auf chinesische Waren angedroht. Mit der Drohung wolle Trump wohl erreichen, dass China sein Versprechen einlöse und mehr US-Agrarprodukte kaufe, vermutet Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1,8 Basispunkte auf 2,09 Prozent.

Gold tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.407 Dollar. Hier stützt einerseits die jüngste Entwicklung im Handelsstreit. Bremsend wirkten aber Befürchtungen, dass die Zinssenkungen der US-Notenbank weniger umfangreich ausfallen könnten als bislang gedacht, heißt es aus dem Handel.

Die Ölpreise erholen sich, nachdem sie am Dienstag Federn gelassen hatten. Grund waren Aussagen von US-Außenminister Mike Pompeo und US-Präsident Trump, wonach man Verhandlungen mit dem Iran zu dessen Atomprogramm näher komme. Ansonsten warten die Akteure gespannt auf die offiziellen Daten zu den Rohölvorräten der USA im späteren Tagesverlauf, nachdem der Branchenverband API am Dienstag einen geringeren Abbau der Lagerbestände gemeldet hatte als von Analysten prognostiziert. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI steigt um 1,1 Prozent auf 58,27 Dollar. Brent legt um 1,3 Prozent zu auf 65,16 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,85 0,0 1,85 64,4 5 Jahre 1,85 -1,5 1,87 -7,3 7 Jahre 1,96 -1,7 1,98 -28,8 10 Jahre 2,09 -1,8 2,10 -35,8 30 Jahre 2,59 -1,9 2,61 -47,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:08 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1218 +0,05% 1,1212 1,1220 -2,2% EUR/JPY 121,38 +0,02% 121,29 121,45 -3,5% EUR/CHF 1,1091 +0,14% 1,1073 1,1082 -1,5% EUR/GBP 0,9036 -0,00% 0,9033 0,9038 +0,4% USD/JPY 108,18 -0,05% 108,18 108,25 -1,3% GBP/USD 1,2414 +0,07% 1,2413 1,2414 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.317,75 -3,29% 9.526,75 10.450,75 +150,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,27 57,62 +1,1% 0,65 +22,4% Brent/ICE 65,16 64,35 +1,3% 0,81 +18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.407,29 1.406,30 +0,1% +0,99 +9,7% Silber (Spot) 15,69 15,57 +0,8% +0,12 +1,3% Platin (Spot) 837,65 841,00 -0,4% -3,35 +5,2% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,3% -0,01 +1,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2019 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.