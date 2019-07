=== 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q, Göteborg *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q, Basel 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H, Vernier 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q, Göteborg 07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1H, München *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q, Paris 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q, Genf 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), ausführliches Ergebnis 1H, Mettlach *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q, London 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q, Luton 08:00 DK/Danske Bank A/S, Ergebnis 1H, Kopenhagen 10:00 DE/Südzucker AG, HV, Mannheim 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zu "Reallabore der Energiewende", Berlin *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: 3,9 zuvor: 0,3 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 216.000 zuvor: 209.000 15:00 CA/Abschluss Gipfeltreffen EU-Kanada, 17:50 gemeinsame PK von Kommissionspräsident Juncker, Ratspräsident Tusk und Kanadas Premierminister Trudeau, Montreal *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:30 DE/Bundesaußenminister Maas und Russlands Außenminister Lawrow, PK im Rahmen des Petersburger Dialogs, Königswinter 19:00 DE/Tagung des Klimakabinetts, Berlin 20:15 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Jahrestreffen der Central Bank Research Association, New York *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond *** - US/BMW AG, AR-Sitzung (bis 19.7.), Spartanburg *** - FR/G7, Abschluss Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs, 12:00 PK mit Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Scholz, Chantilly ===

