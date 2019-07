Detmold/Nordrhein-Westfalen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



So leise wie möglich schleichen die Soldaten in das Gebäude. Mit dem Gewehr G36 im Anschlag nehmen sie Stufe für Stufe. Nahezu geräuschlos erreichen sie die oberste Etage des ehemaligen Straßenbauamtes in Detmold. Dort haben die Soldaten der Panzerbrigade 21 "Lipperland" den Orts- und Häuserkampf trainiert. Die Übung vom 8. bis 12 Juli diente zur Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Soldatinnen und Soldaten der Abteilung Militärische Ausbildungsunterstützung, die zum Stab der Augustdorfer Panzerbrigade gehört, übten den Kampf im bebautem Gelände. Ab November werden die Soldaten aus Augustdorf in Afghanistan als Sicherungskräfte eingesetzt. Ihr Hauptauftrag wird die Begleitung und der Schutz von hochrangigen Militärs sein.



zum Beitrag: https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3 Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.juli2019&de.conet.contentintegr ator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBE6A9B380DIBR



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de