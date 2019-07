L 01 und LE 1, 1959



London (ots/PRNewswire) - Heute kündigt Braun sein lang erwartetes Comeback in der angesehenen Audiokategorie an. Nach fast einhundert Jahren inspirierendem Design in einer Reihe von Branchen kehrt Braun Audio mit einer Neuerfindung der zeitlosen LE-Lautsprecher von 1959 in den Markt zurück.



Die neu entwickelte LE-Serie ist eine perfekte Wiedereinführung in das Erbe von Braun Audio und konzentriert sich auf schlichtes Design, einfachste Bedienung und Konnektivität und vor allem auf die Reinheit des Klangs. Die neuen Lautsprechereinheiten (LE) werden auf der IFA in Berlin (6. bis 11. September) zum ersten Mal vorgestellt.



Historisch gesehen ist Braun ein Unternehmen mit vielen Premieren - und die Kategorie Audio ist diesbezüglich keine Ausnahme. Mit dem legendären Designer Dieter Rams als Leiter von Braun Design wurde 1956 das erste HiFi-Plattenspielersystem mit einer transparenten Plexiglasabdeckung auf den Markt gebracht: das SK 4. Dieses revolutionäre Design setzte den Standard für nachfolgende Audiogeräte.



1959 stellte Braun mit dem TP 1 die weltweit erste Kombination aus mobilem Plattenspieler und Radio vor. Die innovative Radio-Plattenspieler-Kombination des Modells gab über einen im Gehäuse versteckten federbetätigten Stift Schallplatten mit 45 U/min wieder.



Die von 1980 bis 1990 produzierte Atelier Reihe war die erste stapelbare HiFi-Anlage auf dem Markt. Dabei konnten alle Komponenten, die in der zehnjährigen Produktionszeit hergestellt wurden, optisch und technisch mit allen anderen kombiniert werden.



Die Wiedereinführung von Braun Audio markiert nach 28 Jahren Abwesenheit im Audiomarkt einen aufregenden Wendepunkt und unterstreicht die Innovationsführerschaft und den hohen Anspruch der Marke Braun.



Die Neuerfindung der LE-Lautsprecher, die ursprünglich von Dieter Rams im Jahr 1959 entworfen wurden, veranschaulicht sein Ethos: "Gutes Design ist ehrlich." Die neue Reihe modernster HiFi-Modelle verkörpert die zeitlosen, essentiellen Prinzipien die von Beginn an das Design von Braun geleitet haben und natürlich besteht auch hier der Anspruch eine Reihe zu schaffen, die die Zeiten überdauert.



Die LE-Serie kombiniert das Audio-Erbe und die Handwerkskunst von Braun mit modernster Technologie und Konnektivität. Die Lautsprecher sind kräftig, ohne aufdringlich zu wirken, und verkörpern die perfekte Balance aus kraftvoller Leistung und minimalistischer Form. Sie zeigen elegant die Aufmerksamkeit und Sorgfalt, für die das deutsche Design bekannt ist.



Prof. Oliver Grabes, Leiter von Braun Design, sagt: "In diesem Jahr feiern wir spannend die Rückkehr von Braun Audio mit der Neuerfindung einer der bekanntesten Produktreihen der Marke - der LE. Tradition, Design und Innovation stehen bei Braun seit jeher im Mittelpunkt des Unternehmens. Die Wiedereinführung von Braun Audio bedeutet nun, dass die Marke ihre Beziehung zur Audiowelt und die Bedeutung, die der Klang und insbesondere die Musik in unserem Leben haben, wiedererweckt."



Über Braun



Braun, eine 1921 in Deutschland gegründete Tochtergesellschaft von Procter & Gamble, entwickelt und fertigt eine Vielzahl von Haushaltskleingeräten, die technische Innovation, zuverlässige Qualität und unverwechselbares Design vereinen. Diese reichen von Elektrorasierern und Schönheitsprodukten bis hin zu Haarpflegegeräten. Braun-Produkteerfreuen sich globaler Verbreitung Bitte besuchen Sie www.braun.com, um die neuesten Nachrichten und ausführlichen Informationen zur Marke Braun zu erhalten.



Über Pure



Pure, mit Sitz bei London, ist weltweit bekannt für marktführende DAB-Produkte, die nahtlose Konnektivität und hochwertige Audioerlebnisse für zu Hause und unterwegs bieten. Ausgestattet mit modernster Audio-Technik und preisgekröntem Know-how werden hochwertige Audio Produkte entwickelt und vermarktet.



Pure zeichnet für das Design und die Herstellung von Braun Audio unter der Lizenz von Procter & Gamble verantwortlich und trägt damit maßgeblich dazu bei, dass diese Kultmarke wieder ihren rechtmäßigen Platz als Branchen-Maßstab in Sachen Premium Sound einnimmt.



