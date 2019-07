FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat sich mit Siemens und Bombardier als Lieferanten der ICE-4-Züge und dem Eisenbahn-Bundesamt auf ein Verfahren zur Ausbesserung der zum Teil mit vereinzelten Qualitätsmängeln ausgelieferten Hochgeschwindigkeitszüge geeinigt. Die betroffenen Züge würden ab dem nächsten Jahr im laufenden Betrieb bis Mitte 2023 ausgebessert, hieß es nach dreimonatigen Prüfungen und Verhandlungen von Seiten der Hersteller.

Die Abweichungen bei den Schweißnähten an ICE-4-Wagenkästen stehen laut Mitteilung einem sicheren Betrieb nicht entgegen. Die Bahn wird deshalb in den nächsten Tagen auch fünf neue Züge übernehmen, deren Auslieferung nach Bekanntwerden des Problems Anfang April gestoppt worden war. Künftig werden neue ICE 4 wieder wie üblich ausgeliefert und von der Bahn in Betrieb genommen.

Die Qualitätsmängel und ihre Beseitigung gehen auf das Konto von Bombardier Transportation. Dessen Anteil an den ICE 4 liegt bei etwa einem Drittel.

