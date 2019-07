Unterföhring (ots) -



- Superfilm Filmproduktions GmbH produziert im Auftrag von Sky Deutschland "Ich und die anderen" - Sechsteilige Dramaserie (à 45 Minuten) - Showrunner der Serie ist David Schalko, Produzent bei Superfilm John Lueftner und Executive Producer bei Sky Deutschland Quirin Schmidt - Geplanter Drehstart im Frühjahr 2020, Ausstrahlung für Ende 2020 geplant



Unterföhring, 17. Juli 2019 - Sky Deutschland gibt das nächste Sky Original in Auftrag. Der Drehstart der sechsteiligen Dramaserie "Ich und die anderen" erfolgt im Frühjahr 2020. Als Showrunner fungiert David Schalko, der unter anderen mit "Braunschlag", "Altes Geld" und "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" für Furore sorgte. Die Produktionsfirma Superfilm Filmproduktions GmbH wird die Serie im Auftrag von Sky Deutschland produzieren.



Der Titel ist Programm. In sechs Folgen wird die Geschichte einer Figur erzählt, die mit sich und der Welt hadert und in jeder Folge die Karten neu mischen darf. Aber: Was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir uns das wünschen? Was passiert mit dem "Ich", wenn sich dadurch das Verhältnis zu seiner Umwelt ständig aufs Neue verändert, sich immer wieder neue Konstellationen mit "den anderen" ergeben, die unweigerlich eskalieren? "Ich und die anderen" ist eine Diskursserie, witzig und tragisch. Vielleicht sogar ein Genre, das es so noch nicht gibt. Ein neues Narrativ im Dschungel der Serienvielfalt. Ein surrealer Trip durch die Mienenfelder Identität und Ego.



Neben Showrunner David Schalko und Produzent John Lueftner zeichnet Quirin Schmidt bei Sky Deutschland als Executive Producer verantwortlich. Die exklusive Ausstrahlung der Serie auf Sky ist für Ende 2020 geplant.



Marcus Ammon, Senior Vice President Sky Original Production bei Sky Deutschland: "Nach der Verkündung der Sky Originals 'Souls' und 'Hausen' freuen wir uns nun die nächste Sky Serie beauftragen zu können. 'Ich und die anderen' präsentiert eine neue Art des Erzählens, abseits des bereits Bekannten und schon häufig Gesehenen. Seit 'Braunschlag' fasziniert uns die erzählerische Kraft von David Schalko und wir sind stolz, endlich mit diesem Ausnahme-Showrunner arbeiten zu dürfen."



John Lueftner, Geschäftsführender Gesellschafter Superfilm Filmproduktions GmbH: "Für uns ist es eine wahre Freude und Ehre, für den außergewöhnlichen SKY Original Slate zu produzieren. Wir finden dort das ideale Umfeld, um dieses innovative und herausfordernde Projekt umzusetzen."



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



