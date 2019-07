Im zweiten Quartal hat die Bank of Amerika die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Geldhaus hat in Q2 einen Gewinn von 7,3 Mrd. US-Dollar erzielt, das entspricht einer Steigerung von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Erträge legten um rund 2 Prozent auf 23 Mrd. US-Dollar zu, enttäuschend präsentiert sich jedoch der Zinsüberschuss. Die anhaltend niedrigen Zinsen bekommt die Bank kräftiger zu spüren als erhofft. Sollte die U-Notenbank FED im Laufe dieses Monats die Zinsen weiter senken, könnte dies die Zinserlöse aus dem Privatkundengeschäft weiter ausbremsen. Insgesamt also keine guten Aussichten für das US-Geldhaus.

Technisch gelang es in den letzten Monaten ebenso wenig zu überzeugen, grob zusammen gefasst befindet sich das Wertpapier der Bank of Amerika seit Anfang 2018 in einer volatilen Handelsspanne, die sich zwischen 22,60 und grob 31,17 US-Dollar abspielt. Nur eine nachhaltige ...

