Bonn (ots) - Es geht um viel bei den britischen Konservativen, die momentan ihre neue Parteiführung per Brief wählen. Der britische Außenminister und ehemalige Brexit-Gegner Jeremy Hunt scheint schier machtlos zu sein gegen seinen Kontrahenten Boris Johnson - einst liberaler Polit-Clown und jetzt Befürworter eines harten Brexits. Johnson nutzt den rechten Flügel seiner Partei, um an die Spitze des Landes zu kommen und Theresa May zu beerben. Doch das Zusammengehen mit den Rechten in der Partei hat seinen Preis. Kritiker sprechen von einem Pakt mit dem Teufel.



Was würde eine Wahl von Boris Johnson bedeuten, der gestützt wird von einer Gruppe, die den radikalen Bruch mit der EU fordert. Welche Rolle spielen hier rechte Kräfte aus den USA? Der britische Journalist und Großbritannien-Kenner Grahame Lucas kommentiert in "phoenix plus: Tories am Scheideweg" den Machtkampf an der Spitze der britischen Konservativen und seine möglichen Folgen. Moderatorin im Bonner phoenix-Studio ist Kathrin Augustin.



