Wer sich bewirbt, muss einen Lebenslauf einreichen. Das gilt für Azubis wie für Führungskräfte. Letztere müssen allerdings ein paar zusätzliche Punkte beachten, wenn sie ihren manchmal langen Werdegang präsentieren.

Bis in die höchsten Chefetagen ist bei Bewerbungen ein Lebenslauf gefordert. Für die hohen Positionen hat er es sogar doppelt in sich: Besonders aussagekräftig soll er sein, modern und schick. Er muss aber auch die bisherigen Erfolge und den Werdegang verdeutlichen, darf zugleich nicht zu lang werden. Das ändert sich auch nicht, wenn Führungskräfte gar keine klassischen Bewerbungen mehr schreiben, weil sie abgeworben werden oder in ihrem Unternehmen aufsteigen.

Der Lebenslauf der Führungskraft ist eine so knifflige Aufgabe, dass die Vollendung an sich schon eine Empfehlung für höhere Ämter darstellt. So sieht es zumindest Karin Schambach, Gründerin und Geschäftsführerin der Personalberatung Indigo Headhunters. Die Personalexpertin sagt: "Wenn jemand sich nicht strukturiert und auf den Punkt präsentieren kann, womöglich auch noch sprachliche Schnitzer im Lebenslauf hat, dann werden Personaler die Bewerbung zur Seite legen."

Mehr noch als bei jedem anderen Bewerber muss der Lebenslauf einer Führungskraft also äußerlich und inhaltlich höchsten Ansprüchen gerecht werden (siehe Infobox).

Zu unterscheiden ist, ob jemand sich initiativ auf eine leitende Position bewirbt oder ob ein Headhunter im Spiel ist. Im Fall der Eigenbewerbung ist es wichtig, prägnant bisherige Stationen mitsamt Erfolgen zu zeigen. Karin Schambach warnt davor, mit besonders kreativem Lebenslauf-Design ...

