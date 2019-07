Weitere von Weber & Co begleitete Transaktion an der Wiener Börse: Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war im Rahmen des Börsegangs der Addiko Bank AG für die Joint Global Coordinators und die weiteren Emissionsbanken als Rechtsberater zum österreichischen Recht tätig. Als Joint Global Coordinators fungierten Citigroup Global Markets Limited und Goldman Sachs International. Der Kreis der weiteren Bookrunner bestand aus Erste Group Bank AG, Keefe, Bruyette & Woods und Raiffeisen Centrobank AG. Erst in der vergangenen Woche teilte Weber & Co mit, die OMV bei der bislang größten österreichischen Corporate Bond Emission im Jahr 2019 begleitet zu haben. Zudem war Weber & Co. auch beim Börsegang von Marinomed Biotech AG für die ...

