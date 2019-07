Zürich (ots) - Der deutsche Bio-Pionier, Gründer und Chef der

Bio-Supermarktkette Alnatura sieht weiteres Potenzial in der Schweiz:

«Grundsätzlich bietet die Schweiz ohne Probleme Platz für mehr als 35

Alnatura-Bio-Supermärkte», sagt Götz Rehn im Gespräch mit der

«Handelszeitung». Die Suche nach geeigneten Flächen gestalte sich

allerdings schwierig. Seit 2012 pflegt Alnatura eine Zusammenarbeit

mit der Migros in der Schweiz, aktuell stehen hierzulande elf

Alnatura-Supermärkte.



Im Gespräch mit der «Handelszeitung» spricht Rehn darüber, wie er

sich beim neuen Hauptsitz in der Schweiz inspirieren liess, über

seine Lehrjahre bei Nestlé und die Migros-Zusammenarbeit, die einen

harzigen Start hatte: «Ich habe mehr als nur drei Mal angeklopft bei

der Migros.»



Vom aktuellen Kunstfleischtrend hält Bio-Pionier Rehn nichts:

«Wenn wir Fleisch wegen der Umweltbelastung nicht mehr in grossen

Mengen produzieren können, müssen wir einfach weniger Fleisch essen.»



