Bereits letzte Woche berichtete ich an dieser Stelle vom aktuellen kleinen "Krypto Crash", der wohl in erster Linie von Fed-Chef Jerome Powell ausgelöst wurde. Denn dieser hatte in seiner turnusmäßigen Anhörung vor dem Repräsentantenhaus erstmals die von Facebook geplante neue Kryptowährung Libra massiv kritisiert und eine entsprechende Regulierung gefordert. Diese Forderung alleine genügte den Akteuren an den Kryptowährungsmärkten, um kurzfristig in Panik zu geraten. Denn wenn Politiker und Geldpolitiker ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...