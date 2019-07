Zürich (ots) - Vor zwei Wochen gab Iqbal Khan, mehrjähriger Chef

der Vermögensverwaltung der Credit Suisse, seinen Spitzenjob ab.

Khans Nachfolger, Philipp Wehle, ist voller Tatendrang. «Ich bringe

Leidenschaft für die Aufgaben, die ich anpacke, und ich verfolge

meine Ziele mit Beharrlichkeit», sagt er im ersten Interview nach

Stellenantritt in der «Handelszeitung». Wachsen will Wehle vorab in

Brasilien, Subsahara-Afrika sowie im Nahen Osten. Dieser sei ein

«absoluter Kernmarkt». Finanzexperte Wehle: «Ich sehe hier sehr viel

Potenzial, da der Bereich der sehr Vermögenden pro Jahr zwischen 6

und 7 Prozent wächst.»



In diese Marktregion gehört auch Saudi-Arabien. Seit kurzem ist

die Grossbank im Besitz einer vollen Banklizenz für das schwerreiche

Ölland. «Die zuständigen Behörden von Saudi-Arabien haben unser

Gesuch um eine Banklizenz für eine Zweigniederlassung der Credit

Suisse AG Mitte Mai bewilligt», sagt Wehle. Ein entsprechendes

Projekt befände sich in der Implementierungsphase.



