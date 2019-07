Straubing (ots) - Das Beispiel macht Mut. Die Demokratie funktioniert noch und die Beteiligten sind fähig zum Kompromiss. Dieser Gegenentwurf zur populistischen Strategie des ständigen Spaltens und gegeneinander Ausspielens sollte gepflegt und weiterentwickelt werden. Freilich ist zu befürchten, dass sich ein so großer gesellschaftlicher Konsens in wichtigen Fragen wohl nur herstellen lässt, wenn durch ein erfolgreiches Plebiszit oder eindeutige Wahlergebnisse entsprechender Druck erzeugt wird. Immerhin: Wir wissen jetzt, wie es gehen kann.



