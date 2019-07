Akquisition zur Erweiterung der Mosaikplattform von LTI um Deep Learning, NLP und Visualisierungsfunktionen

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Lymbyc, einem auf KI, maschinelles Lernen und Advanced Analytics spezialisierten Unternehmen, unterzeichnet. Die Übernahme stärkt das schnell wachsende Digital- und Analytics-Angebot von LTI weiter.

Lymbyc wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. Das Unternehmen hat Kunden in den USA, Großbritannien, Afrika und Indien. Lymbyc ist bekannt für seine herausragenden Fähigkeiten in den Bereichen Analytics und Data-Sciences. Der Kern der Fähigkeiten von Lymbyc konzentriert sich auf das proprietäre Produkt Leni, das das gesamte Spektrum von deskriptiven bis prädiktiven Geschäftseinblicken abdeckt und dabei Deep Learning, Natural Language Processing, Datenvisualisierung und Predictive Analytics nutzt. Leni ist ein virtueller Analyst, der es Benutzern ermöglicht, im Dialog auf Informationen und Erkenntnisse zuzugreifen.

Mit zunehmender Abhängigkeit von Daten müssen globale Unternehmen besser in der Datenerfassung, der agilen Analytik und der Fähigkeit werden, große Datensätze zu verarbeiten. Die Expertise von Lymbyc in diesen Bereichen wird die Mosaikplattform von LTI erweitern, um differenzierte Analyselösungen in einem SaaS-Modell anzubieten.

Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Managing Director bei LTI, sagte: "Wir glauben, dass Self-Service-Fähigkeiten für KI und Advanced Analytics die nächste Disruptionswelle auf dem Markt sein werden, und Lymbyc bringt diese Fähigkeit in unsere Mosaic-Plattform ein. Leni von Lymbyc ist eine branchenunabhängige Plattform, die das Bedürfnis der Geschäftskunden nach Erfahrung, Geschwindigkeit und Verstehen von Zusammenhängen erfüllt. Ich begrüße das erfahrene Managementteam von Lymbyc und alle seine Mitarbeiter in der LTI-Familie."

Satyakam Mohanty, Gründer und CEO von Lymbycsagte: "Als strategischer Geschäftspartner von LTI im vergangenen Jahr haben wir aus erster Hand gesehen, wie LTI die Agenda für Daten und digitale Transformation für seine Kunden umsetzt. Da die KI immer mehr zum Massenmarkt wird, freuen wir uns, mit LTI zusammenzuarbeiten und einem größeren und vielfältigeren Kundenkreis zu helfen. Leni, unser KI-basierter virtueller Analyst, ist perfekt geeignet, um Geschäftskunden einen besseren Mehrwert zu bieten und ihre Informations- und Analytikinvestitionen zu maximieren."

LTI und Lymbyc sind seit einem Jahr strategische Partner und haben zusammengearbeitet, um einzigartige Lösungen für mehrere führende globale Unternehmen zu entwickeln.

Lymbyc ist die fünfte Akquisition durch LTI seit dem Börsengang im Jahr 2016. Anfang des Jahres übernahm das Unternehmen Ruletronics, ein kleines Boutique-Unternehmen von Pega Consulting, und N+P (NIELSEN+PARTNER), einen Temenos-Wealthsuite-Spezialisten.

Über LTI

Larsen Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 300 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 30 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen Toubro gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 28.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Erfahren Sie mehr auf www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns unter @LTI_Global

Über Lymbyc Solutions Pvt. Ltd.

Lymbyc (früher bekannt als Ma Foi Analytics) wurde 2012 gegründet, um ein robustes Analyseprodukt zu entwickeln, das fortschrittliche Technologien mit einem starken Fundament in den Bereichen Data Science und Erhalt von Geschäftseinblicken kombiniert, um die Geschäftsführer in der Entscheidungsphase zu unterstützen. Lymbyc mit Hauptsitz in Bengaluru hat zahlreiche Kunden in den USA, Großbritannien und Indien betreut. Gegründet von Satyakam Mohanty, bietet Lymbyc einen virtuellen Analysten an, mit dem die Kernaufgabe verwirklicht wird, eine Plattform zu schaffen, um den Bereich der Gewinnung von Geschäftseinblicken über die Tools für Analysten hinaus zu erweitern und sich den menschlichen Analysten selbst anzunähern. Satyakams Mitbegründer, Ashish Rishi, hat Lenis Entwicklung mit Leidenschaft geleitet, und gemeinsam haben sie es sich zum Ziel gesetzt, die Kernvision von Lymbyc Realität werden zu lassen. Mehr Informationen unter https://www.lymbyc.com

