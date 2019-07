Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat der CDU-Vorsitzenden und neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Risikobereitschaft attestiert. "Wer nicht bereit zum Risiko ist, der ist auch nicht in der Lage zu führen. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist dazu bereit", sagte Brinkhaus der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Kritik an ihrer Ernennung zur Nachfolgerin von Ursula von der Leyen (CDU) wies er zurück. "Hätte sie nicht zugegriffen, wäre sie doch stattdessen gefragt worden: Wollen Sie sich hinter einem Parteiamt verstecken?" Verteidigung und Sicherheit hätten schon immer zur Kernkompetenz der Union gehört, sagte der CDU-Politiker. Und: "Für eine Parteivorsitzende ist das auch eine Gelegenheit, Führung zu zeigen. Damit geht sie auch in die Verantwortung."



