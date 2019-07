Am Mittwoch, dem 17. Juli, hat die Staatsanwaltschaft der Niederlande einen Bericht über den Verdacht auf Geldwäschepraktiken in dem Kartoffel- und Zwiebelhandel wegen Geldflüssen veröffentlicht. Die Dachorganisation für den Obst- und Gemüsesektor, GroentenFruit Huis, sagte in einer Reaktion, dass sie bis jetzt keine Signale von dem Sektor oder seinen Mitgliedern...

Den vollständigen Artikel lesen ...