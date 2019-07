"Märkische Oderzeitung' zu Strafen/E-Rollerfahrer:

"Diese Bedenken bedeuten nicht, dass die Einführung der E-Roller wieder rückgängig gemacht werden soll. Es braucht aber Anpassungen. Etwa eine Helmpflicht in Kombination mit einer Verschärfung des Bußgeldes. Wer einmal tief in die Tasche greifen musste, der verhält sich beim nächsten Mal gesitteter. An all das hätte das Verkehrsministerium vor der Einführung denken müssen, anstatt jetzt den Schwarzen Peter den Städten zuzuschieben./zz/DP/he

AXC0007 2019-07-18/05:35