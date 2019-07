Die Grünen haben die schwarz-rote Koalition zu mehr Tempo beim Klimaschutz aufgefordert. Die Klimapolitikerin Lisa Badum sagte der Deutschen Presse-Agentur vor einer Sitzung des Klimakabinetts: "Jeder Tag, an dem weiter kostenlos klimaschädliche Gase in die Luft gepustet werden können, ist ein schlechter Tag für den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern."

Das Klimakabinett der Bundesregierung kommt an diesem Donnerstagabend erneut zusammen. Dabei geht es vor allem um einen möglichen Preis für den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase (CO2) im Verkehr und beim Heizen. Dazu liegen verschiedene Modelle auf dem Tisch. Entscheidungen sollen aber erst im September fallen.

Das Kabinett habe nun jede erdenkliche Meinung zur CO2-Bepreisung gehört, sagte Badum. Die Bundesregierung sei am Zug. "Eines ist in der Debatte in jedem Fall klar geworden: Ein Preismodell für die klimazerstörende Emissionen muss kommen. Das ist auch ein deutlicher Erfolg der Klimaproteste in Deutschland und weltweit."/ted/hoe/DP/zb

