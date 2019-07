MEDIENMITTEILUNG

Panalpina vermeldet stabile Halbjahreszahlen

Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 verzeichnete das international tätige Transport- und Logistikunternehmen Panalpina stabile Resultate. Von Januar bis Juni 2019 erwirtschaftete Panalpina einen EBIT von CHF 52,1 Millionen (YTD 2018: CHF 54,7 Millionen) und einen Konzerngewinn von CHF 34,0 Millionen (YTD 2018: CHF 36,1 Millionen).

"Nachdem der Zusammenschluss von Panalpina und DSV bekannt wurde, bemühten sich unsere Konkurrenten aggressiver um unser Geschäft, aber wir behaupteten uns gut", sagt Stefan Karlen, CEO von Panalpina. "Der Rückgang beim Bruttogewinn war hauptsächlich das Resultat von geringeren Margen in der Luftfracht und kleineren Volumen besonders im Automobilsektor, der den Rückwärtsgang einlegte. Trotzdem erreichten der EBIT und Konzerngewinn beinahe das Vorjahresniveau. Unter diesen Umständen ist unser stabiles Halbjahresergebnis eine bemerkenswerte Leistung."

Panalpina Gruppe: Resultate für das erste Halbjahr2019

(in CHF Millionen) YTD 2019 YTD 2018 Nettoumsatz 2963,6 2916,5 Bruttogewinn 716,4 744,4 EBITDA 131,3 137,2 EBIT 52,1 54,7 Konzerngewinn 34,0 36,1

Resultat 1. Halbjahr 2019 - Consolidated Financial Statements (Englisch) (http://e1.marco.ch/publish/panalpina/14_3651/190718_PA_Consolidated_Financial_Statements_2019_HY_FINAL.pdf)

Resultat 1. Halbjahr 2019 -Investorenpräsentation (Englisch) (http://e1.marco.ch/publish/panalpina/14_3652/190718_PA_Investor_Presentation_2019_HY_FINAL.pdf)

EBIT und Konzerngewinn beinahe auf Vorjahresniveau

Im den ersten sechs Monaten 2019 nahm der Bruttogewinn um 4% auf CHF 716,4 Millionen ab (YTD 2018: CHF 744,4 Millionen), während die Betriebskosten auf CHF 585,1 Millionen zurückgingen (YTD 2018: CHF 607,1 Millionen). EBIT und Konzerngewinn nahmen gegenüber dem letzten Jahr um 5% beziehungsweise 6% ab. Der EBIT belief sich auf CHF 52,1 Millionen, verglichen mit CHF 54,7 Millionen ein Jahr zuvor, und die EBIT/Bruttogewinn-Marge blieb unverändert bei 7,3%. Der Konzerngewinn nahm von CHF 36,1 Millionen auf CHF 34,0 Millionen ab.

Luftfracht

Panalpinas Volumen in der Luftfracht wuchsen im ersten Halbjahr 2019 um 5%. Im Vergleich zum Vorjahr nahm der Bruttogewinn pro Tonne um 9% auf CHF 659 ab (YTD 2018: CHF 725), während der Bruttogewinn insgesamt auf CHF 337,2 Millionen zurückging (YTD 2018: CHF 354,6 Millionen). Wesentlich kleinere Volumen im Automobilsektor führten zum Rückgang beim Bruttogewinn. Der EBIT in der Luftfracht nahm von CHF 53,4 Millionen auf CHF 38,4 Millionen ab. Die EBIT/Bruttogewinn-Marge belief sich auf 11,4%, verglichen mit 15,1% im Vorjahr.

Seefracht

Panalpinas Seefrachtvolumen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 3% zurück. Der Bruttogewinn pro TEU (20-Fuss-Container) nahm indessen leicht zu und erreichte CHF 300 (YTD 2018: CHF 299), was in einem Bruttogewinn von CHF 215,9 Millionen resultierte (YTD 2018: CHF 220,9 Millionen). Für das erste Halbjahr 2019 verzeichnete die Seefracht einen EBIT von CHF 5,5 Millionen, verglichen mit einem Verlust von CHF 5,5 Millionen ein Jahr zuvor.

Logistik

Saisonbedingt und aufgrund des Abschwungs in den Sektoren Automobile und Technologie, nahm in der Logistik der Bruttogewinn gegenüber dem Vorjahr um 3% auf CHF 163,3 Millionen ab (YTD 2018: CHF 168,8 Millionen). Trotzdem baute die Divison ihre Logistics Manufacturing Services erfolgreich aus und erzielte im zweiten Quartal den höchsten jemals verzeichneten Quartalsgewinn auf der EBIT-Ebene. Der EBIT erreichte in den ersten sechs Monaten CHF 8,1 Millionen, verglichen mit CHF 6,8 Millionen in der Vorjahresperiode.

Ausblick

"In einem höchst unsicheren makroökonomischen und politischen Umfeld und vor dem Hintergrund schrumpfender Luft- und Seefrachtmärkte, werden wir existierenden und neuen Kunden weiter unsere gefragte Expertise anbieten", sagt Karlen. "In den kommenden Wochen und Monaten werden wir uns fest darauf konzentrieren, unserem Ruf auf dem Markt gerecht zu werden und hervorragende Servicequalität zu liefern."

