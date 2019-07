The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0265239 KRED.F.WIED.19/24 MTN AD BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0485252834 CR.SUISSE GR 19/27 2 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A14JZE6 BAD.-WUERTT.LSA 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7WV6 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7WW4 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SR6 DZ BANK IS.A1145 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SS4 DZ BANK IS.A1146 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33G3 LB.HESS.THR.CARRARA07F/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB23J6 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1833 BD01 BON USD N

CA XFRA GR0118019679 GRIECHENLAND 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA US961214EF61 WESTPAC BKG 19/34 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US961214EG45 WESTPAC BKG 19/39 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2009151197 DZ BANK IS.A1147 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2026568381 ASIAN DEV.BK 19/21 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS2031862076 ROYAL BK CDA 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2031976678 LDKRBK.BAD.W.MTN 19/24DL BD01 BON USD N

CA RWFF XFRA XS0412842857 INNOGY FINANCE 09/21 MTN BD02 BON EUR N

CA B4NX XFRA DE000PZ9REE0 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA PKE XFRA US70014A1043 PARK AEROSPAC.COR. DL-,10 EQ00 EQU EUR N