VANCOUVER, Kanada, 17. Juli 2019, Golden Dawn Minerals Inc., (TSXV: GOM | OTC: GDMRF | FRANKFURT: 3G8B), (Golden Dawn und das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchführen wird, wobei eine Kombination aus Einheiten und besicherten Wandelschuldverschreibungen begeben werden, um bis zu 3,0 Millionen Dollar einzunehmen (zusammen das Angebot).

Im Rahmen der geplanten Eigenkapitalfinanzierung wird das Unternehmen bis zu 10,0 Millionen Einheiten (die Einheiten) zum Ausgabepreis von 0,20 Dollar pro Einheit platzieren, um damit einen Bruttoerlös von bis zu 2,0 Millionen Dollar zu erzielen (das Eigenkapitalangebot); dies steht unter dem Vorbehalt eines Mindestzeichnungsbetrags von 5.000 Dollar. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum der Einheiten zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Golden Dawn zum Ausübungspreis von 0,35 Dollar.

Im Rahmen der Fremdkapitalfinanzierung wird das Unternehmen besicherte Wandelschuldverschreibungen (die Wandelschuldverschreibungen) begeben, um damit bis zu 1,0 Millionen Dollar einzunehmen (das Fremdkapitalangebot); dies steht unter dem Vorbehalt eines individuellen Mindestzeichnungsbetrags von 100.000 Dollar. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zwei Jahren und sind zu einem einfachen Zinssatz von 12,0 % p.a. verzinst; die Zinsen werden täglich nachschüssig berechnet und sind jährlich zu zahlen. Der Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen kann alle sechs Monate während der zweijährigen Laufzeit in Einheiten zum angenommenen Ausgabepreis von 0,21 Dollar pro Einheit umgewandelt werden; die Einheiten unterliegen denselben Bedingungen wie die Einheiten, die im Rahmen des oben beschriebenen Eigenkapitalangebots verkauft werden. Die Wandelschuldverschreibungen sind durch eine zweitrangige allgemeine Sicherungsvereinbarung besichert, die die Bergbauaktiva des Unternehmens belastet.

Das Unternehmen muss möglicherweise Vermittlungsgebühren in Form von Barmitteln und Vermittler-Warrants auf den Bruttoerlös des Angebots zahlen. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Exploration der bestehenden Konzessionsgebiete des Unternehmens, der Tilgung der bestehenden Schulden des Unternehmens und der Verbesserungen des Mühlenstandorts sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Alle in Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind an eine übliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Angebots gebunden. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Für das Board of Directors von

GOLDEN DAWN MINERALS INC.

Per: -Christopher R. Anderson

-Christopher R. Anderson

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Golden Dawn Minerals Inc. - Corporate Communications:

Tel: (604) 488-3900

E-Mail: office@goldendawnminerals.com

Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, einschließlich Aussagen in Bezug auf das Angebot. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, keine historischen Tatsachen; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, gekennzeichnet durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, plant, zielt, Potenzial, Ziel, Zielvorgabe, voraussichtlich und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, möglicherweise können, könnten oder sollten oder solche Aussagen sind, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen beruhen und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Daher kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Mit Ausnahme des Umfangs, der durch die anwendbaren Wertpapiergesetze und die Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten unterscheiden, gehört das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, alle oder einen Teil der im Rahmen des Angebots eingegangenen Zeichnungen zu schließen; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die erforderlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Behörden für das Angebot erhält; das Risiko von Unfällen sowie andere Risiken in Verbindung mit Mineralexplorationstätigkeiten; das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt; und das Risiko politischer Unsicherheiten sowie regulatorischer oder rechtlicher Änderungen in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen sein Geschäft betreibt, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Der Leser wird dringend gebeten, sich auf die Berichte des Unternehmens zu beziehen, die über das Canadian Securities Administrators System for Electronic Document Analysis and Retrieval [System für elektronische Dokumentenanalyse und -einsicht] (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion über diese Risikofaktoren und ihre möglichen Auswirkungen zu ermöglichen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf es einen Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Einschränkung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48340

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48340&tr=1

