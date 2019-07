Der Deutsche Aktienindex ist zwar kurz über eine markante Barriere nach oben ausgebrochen, doch inzwischen hat sich dieses Niveau wieder als Verkaufszone etabliert. Dies könnte die laufende Konsolidierungsphase des Marktes in die Länge ziehen. Der Zwischenstopp des DAX geht in die nächste Runde: An der eigentlich schon einmal kurzzeitig übersprungenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...