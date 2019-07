Schwache Vorgaben von den Börsen in New York und Asien - Tokio verlor am Morgen nach enttäuschenden Exportdaten 2 Prozent an Wert - sowie enttäuschende Q2-Zahlen des DAX-Schwergewichts SAP drücken den DAX am Donnerstag tief ins Minus. Indikationen sprechen für ein Startniveau um 12.220 Punkte. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...