Telefónica installiert über seine Marke Movistar Chile die Mehrkanallösung von SIAE MICROELETTRONICA zur Optimierung seines 4G-Netzwerks. Mit dieser Maßnahme möchte Movistar Chile angesichts des stark wachsenden Datenaufkommens die mobile Backhaul-Kapazität erhöhen und die Zuverlässigkeit des gesamten Netzwerks optimieren.

Die Mehrkanallösung von SIAE MICROELETTRONICA koppelt ein traditionelles Frequenzband (15 GHz) mit einem E-Band-Link (80 GHz), um auch über große Entfernungen eine Multi-Gigabit-Kapazität zu gewährleisten. Mit dieser Lösung stellt Movistar Chile eine glasfaser-ähnliche Kapazität an beiden Zugangspunkten sowie einen geschlossenen Aggregationsfaserring zur Leistungsoptimierung zur Verfügung.

Die in einem Skigebiet im Winter drastisch steigenden Kapazitätsanforderungen überzeugten Movistar, die ältere Mikrowellenverbindung von 18,6 km Länge durch die Multikanallösung von SIAE MICROELETTRONICA zu ersetzen, die das Vierfache der ursprünglichen Kapazität bietet.

"Die installierte Multikanallösung ist einmalig im Netzwerk, denn sie bietet Standorten eine glasfaser-ähnliche Kapazität ohne die mit der Verlegung von Glasfaser verbundenen Kosten. Zudem war der Zeitaufwand deutlich geringer", so Luigi Lovati, Telefónica Global Account Manager bei SIAE MICROELETTRONICA. Er ergänzte: "E-Band- und Multikanallösungen erfüllen die hohen Kapazitätsanforderungen der Orte, die für Glasfaser nicht erreichbar sind, wie beispielsweise Bergregionen. Angesichts der Geographie Chiles erweist sich diese Lösung als idealer Wegbereiter für das Netzwerk-Modernisierungsprogramm von Telefónica."

Über TELEFONICA CHILE

Telefónica Chile ist Mitglied der Telefónica Group, eines der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter von Kommunikations-, Informations- und Entertainmentlösungen. Mit Niederlassungen in 16 Ländern, Vertretungen in 24 Ländern und über 365 Millionen Kunden weltweit verfügt Telefónica über eine starke Präsenz in Europa und Lateinamerika. Auf diese Märkte konzentriert das Unternehmen seine Wachstumsstrategie.

In Chile vermarktet Telefónica seine Produkte über unter der Handelsmarke Movistar Chile und bietet über Vertretungen im ganzen Land Mobilfunk- und Festnetzdienste, Breitband- und digitales Fernsehen. Movistar verfügt heute mit 10 Millionen Kunden und mehr als 14 Millionen Anschlüssen über den größten Kundenstamm in Chile. Info: http://www.movistar.cl; http://www.telefonicachile.cl

Über SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA, ein führender Anbieter von Funkkommunikationstechnologie, liefert Betreibern modernste Lösungen für die Datenübertragung im Mikro- und Millimeterwellenbereich sowie die zugehörigen Dienste und das entsprechende Design. SIAE MICROELETTRONICA entwickelt und produziert seine eigenen HF-Komponenten, betreibt ein eigenes HF-Labor sowie Reinraumanlagen und führt die komplette Produktmontage in seiner SMT Smart Manufacturing 4.0-Einrichtung der neusten Generation. Info: http://www.siaemic.com

