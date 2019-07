Die Zentrale Stelle Verpackungsregister hat erstmalig Ende 2018 die Pflichten von Unternehmen im Rahmen eines Katalogs systembeteiligungspflichtiger Verpackungen konkretisiert. Dieser Katalog ist nunmehr in der Ausgabe 2019 etwas erweitert und in einigen Punkten überarbeitet worden. Am 15. Juli 2019 begann nun ein Konsultationsverfahren der beteiligten Kreise, das am 18. August 2019 endet. Seit dem 1. Januar 2019 kann jeder Hersteller bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) durch Antrag feststellen lassen, ob für eine konkrete Verpackung die Pflicht besteht, diese an einem System zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...