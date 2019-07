Das Wörtchen "Max" ist seit dem Skandal um Boeings Unglücksflieger 737 Max ein gebrandmarkter Begriff in der Luftfahrtbranche. Das wissen auch die Marketingexperten der einschlägigen Airlines.Um das stigmatisierte Wörtchen nicht plakativ zur Schau tragen und damit Kunden laufend an das Krisenimage der Boeing-Maschine erinnern zu müssen, wird leise am Rebranding gearbeitet. Ryanair legt vor. Die 135 bereits georderten 737 Max-Maschinen ließ Airline-Chef Michael O"Leary bereits als "737 Gamechanger" anpreisen. Ein werksneuer Flieger ziert nun die Bezeichnung "737-8200", ebenfalls ein alternativer Name für eine auf mehr Passagiersitze ausgelegte Variante (737 Max 8, Spezialversion 200) des Problemfliegers. Eine ähnliche Strategie fährt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...