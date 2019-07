SAP hat bei den Erlösen im Cloudgeschäft weiter hohe Wachstumsraten im zweiten Quartal verbucht, das noch höhere Niveau zu Jahresbeginn aber nicht halten können, dafür aber die Bruttomarge verbessert. Um 40 (erstes Quartal: 48) Prozent sprangen die Erlöse zum Vorjahreszeitraum und erreichten 1,717 (1,581) Milliarden Euro. Beim Neugeschäft (New Cloud Booking) verlangsamte sich die Rate ebenfalls und lag bei 17,3 (32,2) Prozent auf 494 Millionen Euro Umsatz mit Kunden, die zur SAP-Cloud wechseln oder Software erstmals in der Wolke ordern.

CEO Bill McDermott stellte in seinem Statement die steigende Cloud-Bruttomarge heraus. Sie verbesserte sich auf 67,9 von 63,6 Prozent vor Jahresfrist und 66,2 Prozent im ersten Quartal. Dies zeige die "guten Fortschritte". Im Februar beim Kapitalmarkttag hatte McDermott das Potenzial herausgestellt, die Cloud-Bruttomarge in den nächsten Jahren um 800 Basispunkte zu verbessern. Ausgangspunkt war dabei der 2018er Wert von 63,1 Prozent.

Der Schub für die Cloudumsätze kam im Quartal vor allem aus Europe mit plus 46 Prozent, während er in der Region Amerika mit 37 Prozent bei einem allerdings mehr als doppelt so hohen Volumen relativ verhalten ausfiel.

