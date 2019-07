Der Nutzfahrzeughersteller hat den operativen Gewinn im zweiten Quartal um 22 Prozent gesteigert. Allerdings ist der Auftragseingang weiter rückläufig.

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo AB hat im zweiten Quartal weiter von einem starken Auftragsbuch profitiert. Sorge bereitet dagegen der nach wie vor schwache Auftragseingang, auch wenn sich hier der Rückgang zwischen April und Ende Juni im Vergleich zum Jahresauftakt deutlich verlangsamt hat.

In der Lkw-Sparte, dem wichtigsten Bereich des Konzerns, sei die Zahl der bestellten Lastwagen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf knapp 48.000 Stück gesunken, teilte Volvo am Donnerstag in Stockholm mit.

Konzernchef Martin Lundstedt ...

