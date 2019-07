18.7.: Das Team der NET New Energy Technologies AG mit der Opening Bell für Donnerstag. Die Company startet am 29. Juli eine Kapitalerhöhung zu 2,8 Euro je Aktie. www.newenergytechnologies.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 17.7.: Michael Altricher mit der Opening Bell für Mittwoch. startup300 startet am 19.7. eine Kapitalerhöhung zu 5 Eur/Aktie, damit soll die M&A Strategie weiter umgesetzt werden http://startup300.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 16.7.: Jonathan Chladek mit der Opening Bell für Dienstag. Unser Projektmanager beim Novomatic Smeil Alps 19 freut sich über die ersten Nominierungen, dazu ein Interview im gabb heute http://smeil-award.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 15.7.: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...