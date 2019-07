flatex Morning-news DAX update: Es geht abwärts und wieder einmal ist es das Thema ...

Es geht abwärts und wieder einmal ist es das Thema "USA-China-Handelskonflikt". Der japanische Nikkei225 knickte am Donnerstag um 1,97 Prozent auf 21.046,24 Punkte nach unten weg. Auch für die restlichen asiatisch-pazifischen Indizes ging es gen Süden. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit im roten Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete mit einer großen Abwärtskurslücke bei 12.194,33 Punkten. Am morgigen Freitag ist zudem der kleine Verfallstag an der Eurex. Es verfallen Optionen auf den DAX und auf Einzelaktien.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 0,72 Prozent bei 12.332,50 Punkten aus dem Handel. Das Tief vom 15. Juli 2019 bei 12.301,08 Punkten wurde noch nicht unterschritten. Somit könnte weiter auf den Kursverlauf vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. Juli 2019 bei 12.301,08 Punkten abzustellen sein, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.301/12.385/12.479/12.521/12.573 und 12.656 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.708/12.740/12.792 und 12.876 Punkten. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 12.217/12.166 und 12.082 Punkten in Betracht zu ziehen.

flatex-select- Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/