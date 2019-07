Eine vorerst beendete Party an den US-Börsen und reichlich Gegenwind bei den Unternehmen lassen Anleger am Donnerstag in Deutschland auf die Bremse treten. Kurz nach Handelsbeginn gab der Leitindex Dax mit 12 202,52 Punkten um 1,12 Prozent nach. So niedrig war der Stand zuletzt vor drei Wochen.

