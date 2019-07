Rastatt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Sänger, Schauspieler und Moderator Patrick Lindner (58) feiert gerade sein 30-jähriges Bühnenjubiläum - und fühlt sich dabei rundum wohl. "Ich habe eine tolle Zeit erlebt, ich bin froh und dankbar, dass ich noch die großen Shows miterleben durfte", sagt Lindner in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (8/2019; EVT: 18. Juli). Gleichwohl fällt es ihm schwer zu sagen, ob er noch mal 20 sein möchte: "Schwierig - ja und nein. Die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage empfinde ich einiges als härter." Aber wenn er jetzt noch mal am Anfang seiner Karriere stünde, würde er durchaus auch an einer der modernen Casting-Shows teilnehmen. "Was wir früher gemacht haben, war ja eigentlich nichts Anderes. Und es ist noch heute so, wie es damals war: Irgendwann trennt sich die Spreu vom Weizen und nur, wer mit Herzblut bei der Sache ist, besteht auch weiterhin." Patrick Linder hat gerade seine neue CD "Ich feier' die Zeit" veröffentlicht.



"Mit jedem Jahr fühle ich mich unbeschwerter", sagt der Sänger weiter in "Meine Melodie". Und diese Unbeschwertheit ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass er und sein langjähriger Lebensgefährte und Manager Peter Schäfer (60) nun endlich bald heiraten wollen. Einen Termin haben die beiden auch schon im Auge: "Der 10.10.2020 wäre nicht schlecht. Dann sind wir zehn Jahre zusammen!" Patrick Lindner und Peter Schäfer leben gemeinsam mit Patricks 20-jährigem Adoptivsohn Daniel in München.



OTS: Meine Melodie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7235.rss2



Pressekontakt: MEINE MELODIE 76437 Rastatt Tel: 0049 7222 13 518