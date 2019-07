Die Bank of New York Mellon Corp. (ISIN: US0640581007, NYSE: BK) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 31 US-Cents an ihre Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Dies ist eine Erhöhung um 11 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Eine Ankündigung der Anhebung der Dividende erfolgte bereits Ende Juni 2019. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,24 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer ...

