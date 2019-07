Sobald er Premier ist, will Boris Johnson Großbritannien in ein großes Steuerparadies verwandeln. Was verlockend klingt, wird den Realitätstest kaum bestehen. Denn die EU will das Vorhaben vereiteln.

Der Freeport & Business Park auf der Isle of Man sieht wie ein normales Gewerbegebiet aus: Er grenzt an den Flughafen der Steueroase in der Irischen See. Hinter einem Zaun ist ein Bürogebäude zu sehen, dahinter Lagerhallen. Nur der Ferrari und die beiden Range Rover, die neben dem Eingang stehen, deuten darauf hin, dass hier wohl lukrativere Geschäfte gemacht werden.

In Großbritannien erlangt das Gelände derzeit große Bekanntheit, denn es gilt als einziger "Freihafen" auf den Britischen Inseln - also als ein Gebiet, in dem bei der Einfuhr von Waren keine Zölle oder Steuern fällig werden. Dass Politiker, Unternehmer und Experten über die Anlage so viel sprechen, liegt an dem Mann, der wohl in wenigen Tagen der nächste Regierungschef Großbritanniens sein wird: Boris Johnson.

Der 55-Jährige will, das muss man dem Ego-Shooter lassen, dieses eine Mal nicht nur seinen eigenen Ruhm mehren, sondern auch den seines gebeutelten Landes. Johnsons Versprechen an die Briten lautet: Ich, der euch den ganzen Brexit eingebrockt hat, werde den Austritt aus der EU bewerkstelligen. Und noch besser: Es brechen endlich goldene Zeiten an. Alle Nörgler, die nur den weiteren Niedergang des Standorts fürchten, werde ich mit einem neuen Wirtschaftswunder eines Besseren belehren.

Wie das gehen soll? Johnsons Rezept lautet: Möglichst niedrige Steuern für Gutverdiener, möglichst wenig Regulierung - und möglichst viele Freihäfen. Großbritannien soll eine Steueroase werden. So wie Singapur, nur eben mit kaltem Nieselregen.Der verlockend klingende Plan hat jedoch zwei Haken. Mindestens. Die Johnson-Kritiker bei den Tories könnten gemeinsam mit der Opposition seine Regierung stürzen, falls er das Land auf einen ungeordneten Brexit zusteuern sollte. Dann gäbe es wahrscheinlich Neuwahlen. Ob es die Mehrheit der Briten goutiert, wenn vor allem Wohlhabende profitieren, ist fraglich. Und außenpolitisch legt sich Johnson mit einem mächtigen Gegner an: der EU. Sie wird sich nicht gefallen lassen, dass gleich um die Ecke eine Steueroase entsteht.

Das zeigte sich bereits diese Woche, als sich die Finanzminister der G7 im französischen Chantilly trafen. Unter anderem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) machte seinem britischen Kollegen klar, dass er ein Post-Brexit-Steuerparadies nicht einmal ansatzweise akzeptieren würde.

Allerdings war das Leitmotiv Angela Merkels, die Dinge vom Ende her zu denken, noch nie Johnsons Sache. Er ist ein Instinktpolitiker, der für den Moment lebt. Nirgendwo zeigte sich das so sehr wie beim Brexit: Der Ober-Kampagnero war selbst darüber erschrocken, wie erfolgreich sein Anti-EU-Wahlkampf war. Weil er nicht mit dem Ergebnis rechnete, hatte er auch nicht einmal ansatzweise einen Plan. Und schon gar keinen, der funktionierte.So ist es jetzt auch wieder: Johnson verspricht Bürgern und Unternehmen ein Großbritannien, in dem Milch und Honig fließen. Eben auch dank eines halben Dutzends Freihäfen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung sagte er kürzlich, Großbritannien habe diese nur deshalb nicht, weil es EU-Mitglied sei. Die Freihäfen würden der Wirtschaft "einen massiven Schub geben", sie hätten sich "weltweit bewährt".

Dazu beruft sich Johnson auf eine Untersuchung der Bau- und Beratungsfirma Mace. Sie besagte, dass Freihäfen - in Verbindung mit speziellen Wirtschaftszonen, in denen Firmen wirtschaftliche Anreize erhalten - rund 150 000 Arbeitsplätze schaffen und pro Jahr neun Milliarden Pfund zur Wirtschaftsleistung hinzufügen könnten.

Das wäre eine willkommene Vitaminspritze - vor allem nach dem Brexit, wenn die ökonomische Kraft nachlassen dürfte. Als weiteres Aufputschmittel verschreibt Johnson eine drastische Steuersenkung. Die Rezepte klingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...