Aarburg (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100053819 -



Die Schweizer Franke Gruppe heisst Dalla Corte S.R.L., einen

Premium-Kaffeemaschinenhersteller aus Italien, in ihre

Unternehmensfamilie willkommen. Mit der strategischen Partnerschaft

erweitert Franke das Angebot an professionellen Kaffeeautomaten mit

traditionellen Espressomaschinen. Beide Unternehmen werden auch in

Zukunft am Markt eigenständig auftreten.



Die Schweizer Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg hat per Ende

Juni eine Mehrheitsbeteiligung an Dalla Corte S.R.L erworben. Das

italienische Unternehmen aus Mailand (Baranzate) produziert

traditionelle Siebträger-Espressomaschinen im Premiumsegment für den

privaten und professionellen Bereich. Das Unternehmen wurde 2001 von

der Familie Dalla Corte gegründet und ist bekannt für seine im

gleichen Jahr entwickelte und patentierte Multi-Boiler-Technologie,

die sich zum Massstab für die gesamte Espresso-Halbautomaten-Branche

etablierte.



Mit dieser strategischen Partnerschaft erweitert die Franke Gruppe

das Markenportfolio ihrer Division Franke Coffee Systems um

traditionelle Espressomaschinen. Dalla Corte und Franke ergänzen sich

ideal: Sie verfügen über ein komplementäres Produktportfolio und

bewegen sich beide im Premiumsegment.



Dalla Corte wird auch in Zukunft als eigenständige Marke und

selbständiges Unternehmen seine Geschäfte vom Firmensitz in Italien

steuern und sich dabei auf seine bestehenden Vertriebskanäle

konzentrieren. Die Belegschaft unter der Leitung von Paolo Dalla

Corte bleibt bestehen und wird weiterhin bestrebt sein, sich

erfolgreich durch Innovationskraft von den Mitbewerbern abzuheben.



Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe, sagt: "Als Hersteller

von traditionellen Espressomaschinen konzentriert sich Dalla Corte

auf das Wesentliche: den konstant perfekten Espressogeschmack, der

durch innovative Technologie höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Mit

Dalla Corte haben wir einen Partner gefunden, der die gleichen Werte

wie Franke in Bezug auf Qualität, Technologie und Innovation teilt."

Und fügt ergänzend hinzu: "Ich bin davon überzeugt, dass diese

Kombination für beide Seiten positiv sein wird."



Auch Paolo Dalla Corte, Gründer und CEO von Dalla Corte, sieht die

positiven Effekte der neuen Partnerschaft: "Wir sind stolz über den

Zusammenschluss mit Franke und überzeugt vom grossen

Wachstumspotenzial zur weiteren Stärkung unseres internationalen

Geschäfts. Mit Franke an unserer Seite können wir künftigen

Marktherausforderungen wirksamer entgegentreten und den Status als

Technologieführer in der halbautomatischen Kaffeemaschinenindustrie

weiter ausbauen."



Dalla Corte



Dalla Corte ist ein internationaler Hersteller von

Espressomaschinen mit Sitz in Mailand, Italien. Wir alle haben eine

Leidenschaft - das, was uns antreibt und das, was wir lieben. Bei

Dalla Corte haben wir dem Kaffee verschrieben, und seit über zehn

Jahren ist es unsere Mission zu beweisen, dass unsere Maschinen den

Baristas die Möglichkeit geben, ihren perfekten Kaffee herzustellen.

Erfahren Sie mehr unter www.dallacorte.com



Franke Coffee Systems



Franke Coffee Systems, eine Division der Franke Gruppe, ist ein

weltweit führender Lösungsanbieter von Vollautomaten für die

professionelle Kaffeezubereitung. Unsere Leidenschaft für beste

Kaffeequalität motiviert uns, das Kundenerlebnis mit bedeutsamen

Innovationen immer wieder auf ein neues Niveau zu heben. Erfahren Sie

mehr auf coffee.franke.com



Franke Gruppe



Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender

Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, das

private Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelle

Systemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe ist

weltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40

Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.1 Milliarden erwirtschaften.

Erfahren Sie mehr auf www.franke-group.com



Originaltext: Franke Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053819

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053819.rss2



Kontakt:

Gabriele Hepp

Head of Communications

Franke Group



T +41 62 787 3358

M +41 79 108 3225

E gabriele.hepp@franke.com