Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde hat das Berliner Start-up frisches Kapital, um sein weiteres Wachstum zu finanzieren. Der neue Investor ist auf ökologische Investitionen spezialisiert.Ecoligo hat in einer neuen Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 2,5 Millionen Euro erhalten. Sie kommen vom auf ökologische Investitionen spezialisierten Investor Saxovent, wie das Berliner Start-up am Donnerstag mitteilte. Ecoligo habe sich bewusst für Saxovent entschieden, da es seit 1997 bereits selbst als erfahrener Projektentwickler im Erneuerbaren-Bereich tätig sei. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...