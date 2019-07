New York/Berlin (ots) -



Sie ist ein Verkaufsschlager in den USA und ab Juli 2019 auch in Deutschland erhältlich: Die Überwachungskamera Canary View. Angelehnt an das vielfach ausgezeichnete Design des Vorgängers Canary Pro ist die Internetkamera mit allen technischen Merkmalen ausgestattet, die sich Nutzer wünschen. Die Indoor-Kamera punktet mit erstklassiger Qualität zum fairen Preis, und einer einfachen Einrichtung. Sie verfügt neben einem Bewegungsmelder auch über eine intelligente Alarmfunktion sowie Personenerkennung dank künstlicher Intelligenz.



Die Canary View Kamera ermöglicht es Nutzern über das Handy, das Tablet oder den Computer jederzeit und von überall zu sehen, was zu Hause passiert. Ihre Einsatzgebiete sind vielfältig: Sie kann zum Beispiel Einbrecher abschrecken, als Babyphone dienen oder zur Beobachtung der eigenen Haustiere eingesetzt werden. Sobald die Canary View eine fremde Person registriert, erhält der Nutzer einen Alarm auf sein Handy oder Tablet.



Die Canary View Kamera vereint die gewohnte, hervorragende Canary-Qualität mit einem günstigen Preis, so dass Sicherheit für das Zuhause für jedermann erschwinglich wird. Die Installation ist denkbar einfach: Einfach die Kamera am gewünschten Ort aufstellen und mit dem Strom und WLAN verbinden. Die elegant designte, 15 cm hohe Sicherheitskamera lässt sich perfekt in jede Einrichtung integrieren und ist mit nützlicher Technologie ausgestattet. Die Canary View liefert gestochen scharfe Videos in HD-Qualität, dank automatischer Nachtsicht auch im Dunkeln. Eine 147-Grad-Weitwinkellinse gibt einen guten Überblick über das Geschehen.



Bei der Entwicklung der Canary View wurde nicht nur auf die Integration nützlicher KI-Technologie, Design und einfache Bedienbarkeit geachtet, sondern auch großer Wert auf Datensicherheit gelegt. Über die "Privat-Option" können Kamera und Mikrofon vollständig ausgeschaltet werden. Sämtliche Videos und Daten werden mit Datensicherheitsstandards auf Bankenniveau verschlüsselt und in zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren aufbewahrt.



Zum Start macht Canary ein besonderes Angebot: Wer sich für ein Jahr Premium Service (99EUR/Jahr) entscheidet, erhält die Canary View Kamera gratis dazu. Im Premium Service sind u.a. 30 Tage Video-Speicher, Canary Talk (2-Wege-Audio) und Safety Button, der direkt die Polizei alarmiert, enthalten. Außerdem erhältlich sind die Canary Pro Indoor Kamera mit Sirene und Raumklimaüberwachung sowie die Canary Flex Indoor- und Outdoor-Kamera.



