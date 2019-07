FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 760 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES CVS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1000 (550) PENCE - BERNSTEIN RAISES CRODA TARGET TO 5000 (4800) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5100 (5200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2900 (2800) P - DEUTSCHE BANK RAISES LSE PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1350 (1380) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2070) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVAST PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 855 (811) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF CUTS BHP GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2000 PENCE - PEEL HUNT CUTS GREGGS TO 'REDUCE' ('HOLD') - RBC CUTS INTERCON. HOTELS TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR P.'); TARGET 4500 (4737) P - RPT/MACQUARIE RAISES VODAFONE TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM)



