Die schöne neue Wohnung ist gefunden, jetzt kommt mit dem Umzug der anstrengende Teil. Unzählige Kartons, Schränke, Bett und Waschmaschine müssen von A nach B gebracht werden. Für Alleinstehende oder auch Paare ein sehr mühseliges, wenn nicht gar unmögliches Unterfangen. Freunde und Verwandte sind oftmals eine große Unterstützung. Doch mehr als jeder 5. Deutsche (21 Prozent) hat Bedenken, diese um Hilfe zu bitten. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von umzugsauktion.de. Demnach haben 11 Prozent zwar Bedenken, fragen aber trotzdem um Unterstützung, da sie keine andere Wahl haben. 10 Prozent beruhigen ihr Gewissen, indem sie die tatkräftigen Helfer zum Beispiel mit Bier und Pizza für die getane Arbeit belohnen.



Besonders Beamte haben keine Lust auf Helfen



Die Bedenken sind teilweise auch berechtigt, denn 32 Prozent der Deutschen haben keine Lust, Freunden beim Umziehen zu helfen. Besonders Beamte verspüren große Unlust, wenn sie um Hilfe gebeten werden: In dieser Berufsgruppe gaben 4 von 10 Befragten (39 Prozent) an, dass sie keine Freude daran haben Kisten für wen anders zu schleppen. Wenn es allerdings um den eigenen Umzug geht, erwarten sie, dass Freunde und Verwandte helfen: Immerhin 79 Prozent haben keine Bedenken, diese um Unterstützung zu bitten. Neben den Beamten haben vor allem Selbstständige keinen Spaß am Umziehen - 38 Prozent gaben an, dass sie keine Lust haben. Ganz anders sieht es bei Auszubildenden aus: Unter den Jobanfängern hilft die überwiegende Mehrheit (81 Prozent) gerne Freunden beim Umziehen.



Entspannt Umziehen mit Umzugsunternehmen



Wer nicht auf die Hilfe von Freunden zurückgreifen kann oder möchte, setzt auf professionelle Umzugshelfer. Neben dem Transport können Umzugsspeditionen bei Bedarf auch Möbel mit Schreinerarbeiten an das neue Zuhause anpassen, die Küche aufbauen, die Waschmaschine anschließen und die Wände streichen. Viele Unternehmen entsorgen sogar nicht mehr benötigten Hausrat fachgerecht. Ein weiterer Vorteil des Fremdumzugs: Das Umzugsunternehmen haftet in der Regel, wenn es zu einem Schaden kommt. Auf www.umzugsauktion.de finden Umziehende für jede Art von Umzug den passenden Partner. Neben der Beratung durch kompetente Umzugsexperten erhalten Interessenten nach Eingabe einiger Eckdaten verschiedene individuelle Angebote von qualitätsgeprüften Umzugsunternehmen. Durch den Vergleich lassen sich bis zu 40 Prozent der Umzugskosten sparen.



Die Ergebnisse der Studie im Überblick:



Stellen Sie sich vor, Sie wollen/müssten umziehen. Hätten Sie Bedenken, Freunde und Verwandte um Hilfe zu bitten?



Gesamt



- Nein, denn ich helfe auch bei jedem Umzug: 47 Prozent - Nein, denn auch dafür sind Freunde und Verwandte da: 32 Prozent - Ja, aber ich habe keine andere Wahl: 11 Prozent - Ja, deshalb würde ich Ihnen auch eine kleine Belohnung versprechen: 10 Prozent



Teilgruppe "Beamte"



- Nein, denn ich helfe auch bei jedem Umzug: 54 Prozent - Nein, denn auch dafür sind Freunde und Verwandte da: 25 Prozent - Ja, aber ich habe keine andere Wahl: 7 Prozent - Ja, deshalb würde ich Ihnen auch eine kleine Belohnung versprechen: 14 Prozent



Stellen Sie sich vor, ein Freund/eine Freundin von Ihnen plant einen Umzug und bittet Sie um Unterstützung. Wie würden Sie wahrscheinlich reagieren?



Gesamt



- Ich würde uneingeschränkt helfen: 68 Prozent - Ich würde trotz mangelnder Lust helfen: 28 Prozent - Ich sage offen, dass ich keine Lust habe zu helfen: 3 Prozent - Ich überlege mir eine Ausrede: 1 Prozent



Teilgruppe "Beamte"



- Ich würde uneingeschränkt helfen: 61 Prozent - Ich würde trotz mangelnder Lust helfen: 36 Prozent - Ich sage offen, dass ich keine Lust habe zu helfen: 3 Prozent - Ich überlege mir eine Ausrede: 0 Prozent



