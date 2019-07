Defence Unlimited International ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich Verteidigung und Sicherheit. Defence Unlimited International hat sich für ein einzigartiges ausgelagertes Modell entschieden, das mehrere Partner, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, in seine Projekte integriert. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, Kunden die besten maßgeschneiderten Lösungen anzubieten und zu liefern.

Während Defence Unlimited seine Bemühungen zum Erreichen einer globaleren Geschäftspräsenz fortsetzt, bekräftigt der Gründer, Edward Banayoti, nachdrücklich das anhaltende Engagement des Unternehmens im Rahmen seiner bestehenden Strategie, erfahrene Personen, die im Militärdienst gearbeitet haben, aufzufinden und erfolgreich einzusetzen. Einzelpersonen und Teams mit einem dementsprechenden Profil können einen unschätzbaren Mehrwert innerhalb von Projekten bieten, in denen Defence Unlimited aktiv ist oder in Zukunft ausführen wird. "Wir sind stolz auf unsere Erfolgsgeschichte, Veteranen, die ihrem Land gedient haben, zahlreiche Möglichkeiten zu bieten und solchen Personen, die einem patriotischen Ruf gefolgt sind, die Chance zu geben, Projekten im Privatsektor, die ihre Fähigkeiten und Erfahrungen erfordern, einen erheblichen Mehrwert zu verleihen."

Alle Personen oder Teams mit Erfahrung im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, die über eine unternehmerische Denkweise verfügen, sollten sich mit uns in Verbindung setzen, indem sie ihre Bewerbung an unser Recruitment-Team unter folgender Adresse richten: careers@defenceunlimited.com.

Unser Interesse gilt Personen mit einem breiten Qualifikationsspektrum und Erfahrung in den Bereichen Militär, Sicherheit, Katastrophenschutz und Strafverfolgung. Darunter fallen u. a. Fachkräfte aus den Bereichen Analytik, Geopolitik, Cybersicherheit, Geschäftsentwicklung, Sicherheit, Technologie, Teamleitung, Ingenieurwesen, Wartung, F&E. Unser Recruitment-Team freut sich darauf, verfügbare für Sie passende Karrieremöglichkeiten mit Ihnen zu erörtern.

Für spezifische Projekte können Sie uns gerne unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: edward@defenceunlimited.com.

